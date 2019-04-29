Луческу: Лобановський створював і давав результат, мої слова були помилкою

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу вибачився за свої слова щодо незаслуженого 6-го місця Валерія Лобановського у списку найвидатніших тренерів за версією France Football.

"Шкодую, що так вийшло і прошу вибачення. Не уявляв, що буде такий резонанс. Я прекрасно усвідомлюю, що Лобановський був чудовим тренером. Він був важливим тренером, тому що він створив систему.

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Динамо тих часів було командою системи. Їхнє щастя, що у них був такий класний тренер, як Лобановський. Він створював і давав результат. Мої слова були помилкою.

Я дійсно трохи здивувався місця Лобановського, коли спілкувався з журналістом про рейтинг. Але потім усвідомив, наскільки класним тренером він був. Шкодую, що так і не зіграв проти нього в чемпіонаті України", – поділився Луческу в коментарі Профутбол.

Луческу: Мене здивувало високе місце Лобановського у рейтингу тренерів за версією France Football