Луческу: Лобановський – один з найкращих тренерів в історії футболу

"Я дуже радий бути тут. Добре пам'ятаю той період, коли Валерій Лобановський тільки починав свою тренерську роботу в київському клубі.

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Пам'ятаю, коли у середині 80-х київське Динамо грало проти Університаті з Крайови. Я був дійсно вражений грою того Динамо. Та команда домінувала над усіма суперниками.

Валерій Лобановський – дійсно велика людина, яка зробила величезний внесок в розвиток футболу. Безумовно, він залишився в пам'яті уболівальників, незалежно від того, хто за яку команду вболіває. Це був тренер найвищого рівня.

Безперечно він заслуговує всіх тих слів, які говорили і говорять про нього фахівці. Лобановський – один із найкращих тренерів в історії футболу", – цитує фахівця офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що призначення Мірчі Луческу на пост керманича "біло-синіх" викликало неоднозначні емоції у футбольної спільноти, а сам тренер через це навіть хотів покинути клуб. Офіційна презентація досвідченого румуна в Динамо запланована на 30 липня.

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