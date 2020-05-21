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Луческу ледь не втратив сина та дружину – рідних тренера врятував щасливий випадок

14:37 316 Читать на русском
Луческу ледь не втратив сина та дружину – рідних тренера врятував щасливий випадок
Мірча Луческу (зліва) / GSP.Ro

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу зізнався, що його дружина та син Разван були за крок від загибелі – їх врятував лише щасливий збіг обставин.

4 березня 1977 року стався Карпатський землетрус – поштовхи, епіцентр яких був у Румунії, відчували і на території сучасної України. Сила землетрусу склала 7.4 бала за шкалою Ріхтера. Тоді в Бухаресті загинули майже півтори тисячі людей – одними з них могли стати дружина і син Мірчі Луческу.

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"То була п'ятниця, коли почався той страшний землетрус. Дізнавшись про те, що вдома могли бути Нелі та Разван (дружина та син тренера – прим.), я, наче божевільний, негайно прибіг туди і побачив страшну картину: частина нашого будинку була зруйнована.

Обвалилася стіна в дитячій кімнаті, а уламки засипали ліжко сина. Я бігав по будинку, шукав рідних, і не міг знайти. Через деякий час я побачив їх на вулиці. Виявляється, дружина і син пішли в кінотеатр, це їх і врятувало", – розповів Луческу Gsp.ro.

Зауважимо, на той момент Развану Луческу було лише 8 років. Згодом він теж став тренером та встиг попрацювати у румунських та грецьких клубах, а також національній збірній Румунії. Минулого року очолив Аль-Хіляль.

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Світ Мірча Луческу Мірча Луческу Разван Луческу Разван Луческу Румунія Румунія
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