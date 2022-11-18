Даніель Панку, який свого часу виступав під керівництвом Мірчі Луческу, пригадав досвід роботи з нинішнім тренером Динамо.

Зараз 45-річний Панку тренує збірну Румунії U-20. Колишній нападник, який зіграв 27 матчів за національну збірну (9 голів), розповів про методи виховання від Мірчі Луческу – зокрема, у 1997 році, в одному з поєдинків Кубка Румунії.

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"Мірча Луческу кинув у мене черевиком. Це сталося у перерві кубкового матчу у Брашові. На 45-й хвилині я втік віч-на-віч із воротарем за рахунку 0:0 і хотів пробити, але віддав м'яч йому в руки...

У Луческу в роздягальні був напад. Але він мене не зачепив", – цитує Даніеля Панку Digi Sport.

Цікаво, що у підсумку Рапід під керівництвом Мірчі Луческу виграв той розіграш Кубка Румунії (1997/98). Зараз 77-річний наставник вже третій сезон працює в київському Динамо, з яким став чемпіоном і володарем Кубка України.

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