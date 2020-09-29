Луческу і Каштру не потрапили до переліку претендентів на звання найкращого тренера за версією УПЛ
23:01 - Читать на русском
Наставники грандів українського футболу залишаться без особистих нагород.
Українська Прем'єр-ліга оголосила список претендентів на звання найкращого тренера за підсумками серпня і вересня, повідомляє офіційний сайт організації.
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У список номінантів потрапили наставники Десни, Олімпіка, Ворскли та Олександрії. За Олександра Рябоконя, Ігоря Климовського, Юрія Максимова і Володимира Шарана можна віддати свій голос тут. Голосування триватиме до 2 жовтня.
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