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Луческу хотів зустрітись з Михайличенком після приходу в Динамо, – Суркіс

21:10 - Читать на русском
Луческу хотів зустрітись з Михайличенком після приходу в Динамо, – Суркіс
Мірча Луческу / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про комунікацію між Мірчею Луческу та екс-тренером киян Олексієм Михайличенком.

"Вони зустрічаються, розмовляють. Мірча після того, як я його призначив, захотів зустрітися з Олексієм Олександровичем.

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Хочу ще раз повторити: ми абсолютно спокійно розійшлись з Михайличенком. Він не був звільнений, ми сіли поговорили. Він сам сказав, що потрібні якісь зміни. Сподіваємося, що ці зміни принесуть нам користь", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, кияни минулий сезон провели під наставництвом Олексія Михайличенка, влітку на його місце призначили екс-тренера Шахтаря Мірчу Луческу.

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Теги
Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Олексій Олексій Михайличенко
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