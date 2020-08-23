Луческу хотів зустрітись з Михайличенком після приходу в Динамо, – Суркіс

"Вони зустрічаються, розмовляють. Мірча після того, як я його призначив, захотів зустрітися з Олексієм Олександровичем.
"Можу змінювати, коли захочу і кого захочу": Луческу брутально пояснив кадрові рішення в матчі проти Олімпіка
Хочу ще раз повторити: ми абсолютно спокійно розійшлись з Михайличенком. Він не був звільнений, ми сіли поговорили. Він сам сказав, що потрібні якісь зміни. Сподіваємося, що ці зміни принесуть нам користь", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.
Нагадаємо, кияни минулий сезон провели під наставництвом Олексія Михайличенка, влітку на його місце призначили екс-тренера Шахтаря Мірчу Луческу.
Олімпік – Динамо: Луческу дебютує в УПЛ без 5 лідерів – Буяльський феєрить, голи новачків, лють румуна через українців