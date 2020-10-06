Інсайдом щодо амбітних планів київського клубу і Мірчі Луческу поділився журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас.

Трансферна ціль Динамо опинився у Брайтоні – рекордні гроші, які серйозно перевершили пропозицію киян

"В останній день європейського трансферного вікна в Динамо міг приїхати Лукаку. Той, який молодший. Джордан. Йшлося про оренду. Луческу його дуже хотів. Гравець був готовий. Але порадився з тренером збірної, і, щоб бути у Мартінеса на виду, поїхав в Антверпен", – написав Бурбас у Twitter.

Додамо, що Джордан Лукаку не міг похвалитися статусом основного гравця Лаціо у минулому сезоні – всього 13 матчів та два асисти. Контракт бельгійського захисника з "орлами" розрахований до літа 2022-го, нинішня ціна за Transfermarkt складає 4 млн євро.

Ювентус підірвав бомбу, Фонсека отримав бажане, екс-зірка УПЛ продовжує Одіссею – топ-7 трансферів дедлайну в Серії А