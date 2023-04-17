Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу запевнив, що його підопічні не опускають рук і продовжать боротьбу за трофей у чемпіонаті України.

"В Україні футбол означає надію. Є багато гравців, на яких українці рівняються. Футбол – це шлях, яким світ відкриває Україну. Навіть зараз гравці, коли виходять на матч, мають прапор на плечах. Вони співають гімн перед іграми, атмосфера єдності їм на користь. Навіть якщо матчі проходять без уболівальників на трибунах, дискусії про футбол все одно точаться. Є шоу, люди все ще зацікавлені в результатах і дебатах.

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Любов, хвилювання, надія, розчарування, ненависть... Все, що пропонує футбол, – це життя. Частина нормальності. Якщо футбол помре, людям буде ще важче. Я хочу, щоб моя команда боролася за титул цього сезону. Якщо ви не ставите високих цілей, чому б вам не перестати грати?

Про тиск за результат, враховуючи ситуацію поза полем, годі й казати. Умови незвичні. Матчі мають бути завершені до заходу сонця, можуть бути перервані сигналами тривоги. Ми намагаємось зберегти футбол та змагання, ми хочемо, щоб люди цікавилися футболом та відчували зв'язок із командами та гравцями, коли все закінчиться. Я знав правила ще до початку сезону, я знав, що так буде", – цитує Луческу World Soccer.

Нагадаємо, після 21-го туру Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде четвертим, відстаючи від лідера – Шахтаря – на 9 очок (у "гірників" є ще гра у запасі).

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