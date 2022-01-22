"Луческу хоче довести, що тріумф Динамо не випадковий": екс-кіпер киян прогнозує "зарубу" за золото УПЛ
Колишній воротар збірної України Ілля Близнюк не зміг визначити явного фаворита на чемпіонство.
"У наших грандів амбіції зашкалюють, підвищує інтерес до цього суперництва і той факт, що Шахтар і Динамо дотримуються різних поглядів, як на комплектацію команди, так і режисуру гри.
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Мірча Луческу дуже хоче довести, що зліт Динамо минулого сезону не випадковий, але ж і його колега з Шахтаря Роберто Де Дзербі голодний до великих перемог. Тому обійдуся без конкретики, думаю, що доля чемпіонського титулу вирішиться на самому фініші", – сказав Близнюк у коментарі Zbirna.com.
Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов лідером турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на 2 очки.
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