Луческу хоче бачити Зозулю в Динамо, – журналіст

Інсайдом щодо 30-річного форварда поділився журналіст Володимир Кобельков, який є кумом Зозулі.

Зозуля отримав чергову нагороду в Альбасете

"З'явилися натяки на можливе повернення Роми в Динамо. Він – чистий динамівець. Для мене динамівське серце – це Рома Зозуля. Однак йому вже 30, і він, насамперед, батько. Він думає про те, що його діти ходять до школи в Іспанії, донька займається тенісом з гарним тренером в Іспанії. Якщо надійде конкретна пропозиція, мені самому цікаво, чи прийме її Рома. Те, що я знаю від людей футбольних, але не близьких до Романа Зозулі, що це слова Луческу – він хотів би бачити Рому в Динамо", – наводить слова Кобелькова Telegram-канал проекту Бомбардир.

Додамо, що Зозуля провів 38 матчів у минулому сезоні Сегунди, відзначився 4 голами та 3 асистами. Контракт нападника з Альбасете розрахований ще на рік, поточна ціна за Transfermarkt – 725 тисяч євро. Зозуля виховувався у структурі Динамо, за першу команду киян з 2008 по 2011-ий провів 58 матчів.

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