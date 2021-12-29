Захисник Динамо Олександр Караваєв розповів про епізоди, в яких головний тренер команди Мірча Луческу зривався на крик.

"Біло-сині" за півроку роботи з румуном двічі відчули на собі гнів Містера.

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"Найбільш злий Луческу, якого я бачив, був з Колосом (2:2), і якась гра перед Лігою чемпіонів, не пам'ятаю. Він говорив на підвищених тонах так, що у нього голос зник. А потім випив води і відразу нормально стало. Коли він пояснює, то я таких емоцій ще не бачив, він ними живе", – сказав Караваєв у інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Луческу підписав контракт з Динамо у липні цього року. Команда пішла зимувати на вершині УПЛ, а також пробилася до 1/16 Ліги Європи.

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