Екс-тренера Динамо і Шахтаря спіткали невдачі, які знайомі Сергію Реброву в збірній України. Спочатку румуни без шансів програли спаринг Канаді (0:3), а потім втратили очки на полі аутсайдера у відборі на ЧС-2026, розписавши нічию 2:2 з Кіпром. "Триколірні" відстають від конкурентів вже на 5 очок і мають примарні шанси врятувати цю кваліфікацію.

Президент Румунської федерації футболу Резван Бурляну мав летіти на засідання Виконавчого комітету УЄФА у четвер (11 вересня), але скасував свою поїздку до Албанії та залишився вдома, щоб знайти рішення щодо тренера збірної. 80-річний Луческу сам спровокував непросту нараду.

"Я попросив про розмову з керівництвом. Якщо буде якась можливість мене замінити, я піду у відставку. Якщо зможе прийти Георге Хаджі, то я буду радий.

"Гіча" має дуже добре поміркувати, бо у нього більше немає права на помилку. Я можу зробити ще одну помилку. Йому не дозволено, він замкнеться... Якщо у нього є такі амбіції та бажання, я б відійшов заради нього. Немає проблем. Якщо я винен у всьому цьому... Це зміна поколінь, не думайте, що все просто", – наводить слова Луческу Digi Sport.

