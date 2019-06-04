Луческу: Фонсека – розумний тренер, він заслуговує отримати шанс у Ромі

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу оцінив перспективи нинішнього головного тренера "гірників" Паулу Фонсеки, якого активно сватають у Рому.

Нагадаємо, Фонсека є одним із головних претендентів на посаду наставника Роми. За чутками, саме сьогодні представники португальця повинні зустрітись із керівництвом "джалороссі".

Фонсека за крок до призначення тренером Роми – на заваді два фактори

Багаторічний наставник "гірників" Мірча Луческу підтримує потенційне призначення Фонсеки.

"Коли він прийшов у Шахтар, то отримав сильну та організовану команду. Фонсека добре працював і перемагав при непростих обставинах. Він заслуговує на шанс спробувати свої сили в Ромі.

Фонсека – розумний та амбітний тренер, який вміє організувати гру команди у захисті", – цитує Луческу TMW з посиланням на Teleradiostereo.

До слова, раніше президент Шахтаря Рінат Ахметов заявив, що готовий відпустити Фонсеку в європейський клуб у разі отримання такої пропозиції. Португалець очолив Шахтар влітку 2016 року і за 3 сезони тричі поспіль виграв "золотий дубль".