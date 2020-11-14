Наставник киян Мірча Луческу розповів, що підтримує свого колишнього підопічного Дануцу Лупу, який підхопив коронавірус. Через сумнозвісну хворобу 53-річний екс-півзахисник збірної Румунії нині перебуває в реанімації.

"Я займаюся цим питанням вже два дні. Знаю, що йому допомагають й інші відомі люди. Що стосується мене, то я спілкувався з доктором Ілієску, який ним опікується.

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Лупу – дуже хороша людина, який був неймовірно талановитим футболістом. Зараз йому дещо краще, я розмовляв з його дружиною, вона мені передала новини про його самопочуття", – цитує Луческу e-politic.

Зауважимо, під керівництвом Мірчі Дануц Лупу грав в кількох клубах – зокрема, в Рапіді, Динамо з Бухареста та Брешії. На рахунку екс-хавбека 14 поєдинків за національну збірну Румунії.

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