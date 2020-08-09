"Луческу для результату потрібні трансфери": Призетко прогнозує чистку в Динамо – є кілька проблемних позицій

"Так, Динамо потрібна чистка. Я не думаю, що Луческу прийшов тільки для того, щоб створити конкуренцію Шахтарю, зменшити в таблиці відрив "гірників" від киян і отримати місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Якщо ж чистити склад, то на місце гравців, які підуть, треба брати нових виконавців. Навряд чи Луческу прийшов працювати над тим, щоб "обкатувати" 2-3 роки молодь. Він очолив Динамо, щоб отримати результат вже зараз, а для цього потрібні трансфери.

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Так, поки Луческу придивляється до гравців. Крім основи, додалися футболісти, які грали в інших клубах в оренді. Зараз Мірча знайомиться з можливостями футболістів, вивчає їх. Думаю, що вже на другому етапі підготовки до сезону він визначиться з тими, на кого найбільше розраховує. Однозначно, зараз активно працює і селекційний штаб. Тому що є гравці, які відповідають рівню Динамо, але є й ті, хто потрапляє під чистку.

Підсилювати потрібно, можливо, й не всі позиції, але, на мою думку, команді потрібен добротний, досвідчений центральний захисник. Бракує виконавця в центральну ланку, який би виділявся грою в створенні, тому що велика частина динамівців, які представляють середину поля, заточені більше на оборонні дії. І якщо на флангах добре виглядають Вербіч і Циганков, то в середині поля креативності в атаці Динамо не вистачає. Також вже давно і гостро для нинішнього Динамо стоїть проблема центрального нападника.

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Луческу може застосувати і бразильський вектор, чому ні? Раніше Динамо ним не користувалося, тому це не означає, що його не можна застосовувати в столичному клубі. Звичайно, в Динамо не вийде так, що Луческу буде брати бразильців на перспективу, чекати, а потім продавати їх. До Києва йому доведеться запрошувати вже готових гравців, але це не означає, що бразильський вектор непридатний для київського Динамо. Спробувати можна", – заявив Призетко в коментарі Команда№1.

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