"Я прийшов у Динамо в дуже складній ситуації: відтоді як покинув Шахтар, кияни сильно змінили команду, практично всі досвідчені гравці пішли. Був різкий нахил у бік молоді, яка просто не була готова грати на такому рівні.

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Брати Григорій і Ігор Суркіси запросили мене, щоб поговорити про співпрацю. Вони прекрасно знали, кого кличуть, і враховували моє минуле в Шахтарі. Новини про переговори потрапили в ЗМІ, почалися протести фанатів, і я хотів було відмовитися від запрошення. Але президент клубу постійно дзвонив мені, ми багато спілкувалися. У підсумку я погодився очолити Динамо.

Зараз у нас все ще дуже молода команда, але ми непогано виступаємо в національному чемпіонаті. Такі хлопці, як Забарний, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Циганков та інші, дуже дисципліновані і готові слухати, що я їм кажу. Вони добре вчаться, і, думаю, у них велике майбутнє.

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Дуже шкода, що трапилася ця пандемія. Динамо завжди славилося своїми вболівальниками. Вони гнали команду вперед, допомагали досягати перемог. Всім великим клубам фанати дають мінімум 10% успіху, що дуже важливо при рівній грі в складній ситуації. Не можу дочекатися, коли все це вже закінчиться.

Динамо не може купувати дорогих гравців і пропонувати футболістам великі зарплати. Але це компенсується ентузіазмом наявних у нас хлопців. Вони хочуть проявити себе, підвищити свій статус, свою значущість", – сказав Луческу в інтерв'ю Спорт-Експрес.

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