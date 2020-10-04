"Складна гра проти хорошого суперника. Вважаю, що ми створили більше моментів для взяття воріт. Але одна помилка – і ми пропустили. Мені здалося, що Георгій Бущан хотів зловити цей м'яч. Як на мене, його потрібно було вибивати.

Динамо – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Добре, що нам вдалося зрівняти рахунок. Що стосується підсумкового результату, то ним я, звісно, не можу бути задоволений. Після складної гри з Гентом ми втратили двох основних гравців – Буяльського та Супрягу. Можна сказати, що це певною мірою теж вплинуло на результат.

Щоб підсилити склад, потрібно брати гравця національної збірної, футболіста з топового клубу або за дуже великі гроші. На даний момент, це у нас не виходить, тому всі гравці, які є в обоймі, у тому числі молоді, повинні розуміти, що зобов'язані ще більше працювати. У нас на них великі надії, тому вони повинні швидше рости та бути корисними команді, щоб відповідати бренду Динамо Київ –не тільки на рівні академії, а на рівні першої команди", – поділився Луческу в ефірі Профутболу.

Нагадаємо, Динамо та Зоря не змогли виявити сильнішого, розписавши бойову нічию 1:1.

Динамо розписало бойову нічию з Зорею