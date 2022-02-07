"Незважаючи на успіхи, все одно є група вболівальників Динамо, яка взагалі відмовляються від підтримки. Мова про невелику їх частину. Це справа честі. Я вже давно не звертаю на них уваги.

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Спершу я їм аплодував, усміхався. Але тепер не звертаю на них уваги. Вони не можуть забути 12 років страждань. Через мою присутність у команді суперника. Це не має значення, це невелика група вболівальників київського Динамо. Я поважаю всіх. Поки у всьому цьому є повага, я не заперечую проти викликів.

Мене цікавлять мої стосунки із гравцями та керівництвом клубу. Також з іншими клубами або з Лігою та Федерацією. Звідки в мене повага до суперників? У спорті важливіше хто є другим, а не обов'язково першим. Тому що цінність першого визначається другим. Без конкуренції не обійтись, це єдиний спосіб зберегти гонку.

Що могло б бути, якби я не поїхав до України? Шахтар виграв із різницею у 23 очки і, ймовірно, продовжив би домінувати далі. Але моя присутність підбадьорила весь український футбол. І ми показали, що можна досягати успіху, не витрачаючи багато грошей. Але із пристрастю та організацією", – цитує Луческу Gsp.ro.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо 23 липня 2020 року і встиг виграти з киянами чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

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