"Тейшейра здатний стати ключовим гравцем Бешикташа. Він підходить під ментальність Ялчіна (наставника Бешикташа, – Футбол 24).

Алекс Тейшейра повертається в Європу – екс-зірка Шахтаря узгодив контракт з Бешикташем

Алекс весь час думає про голи – він максимально націлений на атаку. Наставник турецької команди знає, як працювати з такими технічними футболістами.

Якщо Алекс Тейшейра буде робити те, що від нього вимагає тренер, то зможе досягти великого успіху, та й уболівальники його, напевно, полюблять", – цитує Луческу Hurriyet.

Нагадаємо, першим і поки єдиним клубом футболіста у Європі був донецький Шахтар. Алекс Тейшейра провів в Україні п'ять років, після чого за 50 млн євро перейшов у Цзянсу Сунін. Китайський етап кар'єри завершився у січні 2021-го, і відтоді Алекс так і не знайшов нове місце роботи.

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