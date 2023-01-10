– Ігорю Михайловичу, розкажіть, кому прийшла ідея запросити Олександра Шовковського в Динамо?

– З огляду на те, що Вукоєвіч покинув Динамо за сімейними обставинами, постало питання, що потрібно підсилити тренерський штаб помічником для Мірчі Луческу. Містер дав добро на запрошення легенди нашого клубу – Олександра Шовковського. Я був дуже радий. Після чого зателефонував Олександру і запропонував йому роботу в київському Динамо. Він погодився. Із 12 січня він розпочинає виконувати свої обов'язки.

Шовковський офіційно повернувся в Динамо – нова роль легенди в київському клубі

– Які обов'язки будуть у Шовковського в Динамо?

– Він буде помічником Мірчі Луческу. Раніше у нас працювали старі зірки, а тепер дві молоді – це Олег Гусєв та Олександр Шовковський. Я дуже радий, що вони знову возз'єдналися. Ці хлопці багато зробили для Динамо. З їхніми іменами пов'язані славні перемоги нашого клубу. Тепер вони навчатимуться у Луческу тренерському мистецтву.

– Ви дуже тепло відгукуєтесь про Олега Гусєва та Олександра Шовковського. Як вважаєте, у майбутньому з них може вийти тандем головних тренерів Динамо?

– Поки що я це питання навіть не розглядаю. Динамо має головного тренера, якому я повністю довіряю. Що стосується майбутнього, то все залежатиме від їхньої роботи, і як вони розвиватимуться та бачитимуть футбол. Хто б міг подумати, що Ребров буде головним тренером Динамо, коли він був помічником у Блохіна. Після відходу Блохіна Ребров був тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера, але за п'ять проведених ігор показав, що у нього добре розвинене футбольне мислення і він прогресивно бачить сучасний футбол. Тому ми уклали з ним трирічний контракт, і він двічі здобув чемпіонство.

– На який термін розраховано контракт із Шовковським?

– Ми підпишемо з Олександром контракт до липня 2024 року, як і в Луческу. Нехай працює. Його угода абсолютно не залежатиме від того, скільки працюватиме Містер у Динамо. Сашко – молодий хлопець і повинен мати перспективу у тренерській кар'єрі.

– У Шовковського вже закінчився контракт із УАФ?

– Наскільки мені відомо, у нього закінчився контракт із УАФ, і він забрав звідти трудову книжку. Але якщо у майбутньому йому надійде пропозиція від збірної України бути там помічником головного тренера, то ми не заперечуватимемо, щоб він поєднував посади. Він зі мною обговорював цей момент, і я його запевнив, що не буду проти. Ми готові надавати для головної збірної країни все, що потрібно.

– Шовковський, часом, не говорив, чи Ребров уже точно очолить збірну України?

– Я не в курсі. Я відповідаю лише за комплектацію київського Динамо, за збірну відповідають зовсім інші люди. Я зі Шовковським на цю тему не розмовляв. Тим більше, некоректно говорити про Реброва, який має контракт з Аль-Айном, який він виконує. Я не впливаю на те, хто буде головним тренером збірної, і зі мною на цю тему ніхто не радиться.

Сподіваюся, що є компетентні люди, які ухвалять рішення про призначення головного тренера збірної. І чим швидше це зроблять, тим буде спокійніше для збірної України, щоб її не штормило, як це було протягом останніх двох років, – цитує Ігоря Суркіса FanDay.

Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?