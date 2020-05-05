Луческу: Чемпіонат України вже не той, що був раніше

Екс-керманич Шахтаря Мірча Луческу з ностальгією пригадує роботу в Україні.

"Завжди займався фізичними вправами, і сидіти вдома для мене дуже важко. Але зараз, до речі, з'явився час переглянути матчі, в яких брав участь і як гравець, і як тренер.

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По клубному ТБ Шахтаря із задоволенням дивлюся класні ігри, які ми провели. Проти Челсі, Ювентуса, Арсенала, Роми, Порту, ​​Баварії.



Звичайно ж, і проти київського Динамо. У нас була чудова ліга: Шахтар, Динамо, Дніпро, Металіст. Зараз чемпіонат України вже не той", – цитує Луческу Sport24.

Нагадаємо, Мірча Луческу покинув Шахтар у 2016-му, пропрацювавши у донецькому клубі 12 років.

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