Луческу: Був момент, коли я практично домовився про роботу в ПСЖ

Екс-наставник Шахтаря, а нині головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу розповів своє ставлення до французького футболу.

"Був момент, коли я практично домовився про роботу в ПСЖ. У той час президентом парижан був Френсіс Бореллі. Я навіть приїхав в Париж з дружиною. Пам'ятаю, що це було в 1984 році. З тих пір мої взаємини з Францією дуже хороші.

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Будучи тренером Шахтаря, ми проводили матчі в Парижі, Марселі, Ліллі та Нансі. Мені подобається чемпіонат Франції в тому плані, що він пропонує гравцям для розвитку їхньої кар'єри.

Я завжди раджу своїм підопічним по можливості переїжджати сюди, тому що це може серйозно допомогти їх прогресу", – цитує Луческу видання Goal.

Нагадаємо, Туреччина змагатиметься з Францією за вихід у фінальну частину Євро-2020, також їхніми суперниками у групі будуть Ісландія, Албанія, Молдова і Андорра.

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