Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик не вірить у перспективи команди Остапа Маркевича здобути бодай очко у матчі з киянами.

"Ви знаєте, не вірю я у Маріуполь. Не можу зрозуміти, що коїться з клубом. Остап Маркевич сказав, що його команда може обіграти Динамо, проте я в цьому дуже сумніваюся.

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Я знаю, що після кубкового поєдинку Мірча Луческу був дуже незадоволений діями своїх підопічних. Гравці отримали на горіхи за таке ставлення до гри. Думаю, що буде грати основний склад в суботу в чемпіонаті. За таких умов Маріуполю буде дуже складно розраховувати на позитивний результат", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок між маріупольською та київською командами відбудеться вже сьогодні, 30 жовтня. Початок зустрічі о 14:00.

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