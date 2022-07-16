"Якщо я спробую пояснити роль Луческу в моїй кар'єрі, то говоритиму до завтра. Він був більше схожий на батька, аніж на тренера.

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Я багато чого у нього навчився. Якщо я той Луїс Адріано, яким сьогодні є, він багато в чому причетний до цього. Ми досі спілкуємося із ним", – цитує бразильця Yeni Haber.

Нагадаємо, Луїс Адріано виступав за Шахтар з 2007 по 2015 роки. Встиг пограти також за Мілан, московський Спартак і бразильський Палмейрас. Нині 35-річний футболіст захищає кольори турецького Антальяспора.

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