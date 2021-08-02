"Для мене відхід Шевченка став несподіванкою. Я розумію, контракт закінчився. У Андрія, напевно, інші плани. Потрібно йому подякувати за те, що він зробив для нашої країни і саме для нашої національної збірної.

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Проаналізувати успіхи, невдачі цього циклу і найголовніше тепер – потрібно думати про те, хто буде наступником і хто продовжить славні традиції, які заклав Андрій Миколайович в нашій збірній. Шевченко всіх підготував, що продовжувати контракт він не буде. Для нього це найкращий період, щоб піти зовсім або на якийсь час. Він вивів команду в 1/4 Євро. Бог допоміг. Шевченко зробив все, що можна. Він налаштував команду на атакувальний стиль гри. Ми йому аплодуємо. Він йде.

При всій повазі до наших вітчизняних тренерів, я вважаю, що найкращим наставником для збірної України сьогодні, який міг би ще далі, можливо, піти і вдосконалити нашу гру – це був би Мірча Луческу. Втім, це якщо УАФ зможе домовитися з власниками київського Динамо, заплатити велику компенсацію, вмовити", – заявив Метревелі в ефірі Великого футболу.

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