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Луческу: Якби Зінченко залишився зі мною, його чекала б чудова кар’єра

11:36 812 Читать на русском
Луческу: Якби Зінченко залишився зі мною, його чекала б чудова кар’єра
Олександр Зінченко / Манчестер Сіті

Багаторічний керманич донецького Шахтаря Мірча Луческу вважає, що перехід Зінченка в Уфу загальмував його кар’єру.

"Щодо цього гравця я навіть не знав. Коли ми покинули Донецьк, молодь тренувалася в Полтаві, а ми в Києві. Я попросив свого помічника з'їздити в Полтаву і подивитися, як готується молодь.

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Тоді ми відкрили для себе Віктора Коваленка, якого я відразу привернув до основної команди. Він навіть виходив на поле в матчах Кубка України.

А про Зінченка я нічого не знав. Мені навіть ніхто не говорив, що є такий гравець. Це був його шанс: він міг або залишитися в Уфі, або бути разом зі мною. У другому випадку на нього чекала чудова кар'єра", – сказав Луческу у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, румунський тренер Мірча Луческу протягом 12 років очолював донецький Шахтар – з 2004 по 2016 рік. Після того він працював головним тренером Зеніта та збірної Туреччини.

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