"Мій переможний гол проти Олександрії? У таких випадках кажуть, що тренер вгадав із замінами. Містер завжди знає, як змінити гру, повернути хід зустрічі на нашу користь. Він – справжній геній. Якби тренер не був упевнений у мені, я б ніколи не забив. Він вірив у мене, вірив, що я допоможу команді виграти, виходячи на заміну.

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Я просто зробив свою роботу, і я щасливий, що мій гол в Олександрії приніс команді перемогу, приніс важливі три очки. І в Дніпрі ми виграли, набрали вкрай важливі три пункти – це найголовніше для всіх нас, для Динамо, адже наша головна мета – стати чемпіонами. Які чинники моєї результативності у останніх матчах за збірну й клуб? Рішучість на полі при прийнятті рішень і націленість на ворота. Я націлений забивати ще і не зупинюся в цьому сезоні, поки ми не завоюємо чемпіонський титул", – цитує Жерсона офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, за 5 турів до фінішу УПЛ кияни випереджають Шахтар на 7 очок. Очна зустріч грандів відбудеться цієї суботи (17 квітня), початок о 19:30.

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