"У нас великі проблеми. Не можна припускатися стількох помилок, як сьогодні. Футболісти не готові грати на такому рівні. Перед матчем я сказав, що Бенфіка сильніша за нас, і сьогодні був ідеальний тест. У результаті могло бути шість чи сім голів.

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Між двома командами велика різниця. Ми давали Бенфіці шанси забивати: у першому випадку помилився голкіпер, у другому – наша оборона, яка надала м'яч Рафі Сілві, третій епізод – ще одна помилка з нашого боку і контратака. Сьогодні ми не могли розраховувати на Попова та Циганкова. Сподіваюся на відновлення цих гравців, які зможуть допомогти команді у цей скрутний момент.

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У нашій ситуації важко підготувати команду. Гравці два місяці не були вдома та не бачили родини. Сьогодні Бенфіка була сильнішою за київське Динамо. Подивимося, як вони зіграють з іншими командами. Я не хочу шукати виправдання. Бенфіка в обох матчах перевершила нас, попри те, що ми робили все, що могли. Сподіваюся, футболісти морально відновляться після цієї гри.

Ми хочемо продовжувати грати у футбол. Ми хочемо створити імідж країни, яка хоче продовжувати жити. Це буде важкий рік. Але ми маємо продовжувати грати. Це буде важливо для всіх", – цитує Луческу O Jogo.

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