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Луческу – про Миколенка: Він сміло може грати в Серії А

06:30 - Читать на русском
Луческу – про Миколенка: Він сміло може грати в Серії А
Віталій Миколенко / ФК Динамо

Головний тренер киян Мірча Луческу поділився думками щодо потенціалу Віталія Миколенка.

"Миколенко – чудовий лівий захисник, який може чудово грати на атаку. Він один з найбільш затребуваних футболістів.

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У нього були деякі проблеми після карантину, але Віталій може спокійно грати в Серії А. Сподіваюся, ми плідно попрацюємо з ним", – наводить слова головного тренера Динамо ilNapolista.

Нагадаємо, під керівництвом Луческу кияни провели вже два товариські матчі – 3:0 проти Вереса та 1:2 із Десною. Наразі Динамо продовжує готуватись до нового сезону.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Віталій Віталій Миколенко
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