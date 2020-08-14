Луческу – про Миколенка: Він сміло може грати в Серії А

"Миколенко – чудовий лівий захисник, який може чудово грати на атаку. Він один з найбільш затребуваних футболістів.

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У нього були деякі проблеми після карантину, але Віталій може спокійно грати в Серії А. Сподіваюся, ми плідно попрацюємо з ним", – наводить слова головного тренера Динамо ilNapolista.

Нагадаємо, під керівництвом Луческу кияни провели вже два товариські матчі – 3:0 проти Вереса та 1:2 із Десною. Наразі Динамо продовжує готуватись до нового сезону.

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