Колишній головний тренер київського Динамо і донецького Шахтаря Мірча Луческу буде присутній на матчі Україна – Італія у відборі на Євро-2024.

"Половина збірної складається з гравців, яких я тренував, взявши їх під свою опіку, коли вони були ще зовсім молодими у донецькому Шахтарі та київському Динамо. Вони запросили мене на цей момент, коли вся нація живе з великим очікуванням і хвилюванням, на матч, який може стати історичним.

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Зрозуміло, що війна, яка триває, робить матч ще більш епічним. На поле гравці винесуть страждання і гордість всієї країни, і вони також захочуть досягти успіху в кваліфікації", – цитує Луческу Tuttosport.

Нагадаємо, що Україна зіграє у вирішальному матчі відбіркового циклу до Євро-2024 проти збірної Італії 20 листопада в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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