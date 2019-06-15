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Луческу – про Маліновського: Ви побачите, хто він такий

15:38 1772 Читать на русском
Луческу – про Маліновського: Ви побачите, хто він такий
Руслан Маліновський / фото: ФК Генк

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу прокоментував потенційний трансфер півзахисника Генка Руслана Маліновського до Аталанти.

"Я пам'ятаю, що в самому ранньому віці змусив його поїхати з нами в тур по Південній Америці і випустив на поле в товариському матчі проти Фламенго. Але у нас були інші сильні гравці на його позицію, тому ми віддали його в оренду спочатку до Севастополя, а потім – в Зорю, де він добре заграв.

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Для Аталанти це буде відмінна покупка. Він – винятковий, розумний, фізично сильний атакувальний півзахисник. Він не дуже швидкий, але здатний віддати останній пас, а також скористатися перевагою і добре пробити з лівої ноги.

І ще одна важлива річ для команди: в порівнянні з тим, коли він був дитиною, він сильно виріс. У чому? Голи, асисти. Ви побачите, хто такий Маліновський", – поділився Луческу в коментарі Calciomercato24.

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Трансфери Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Італія Мірча Луческу Мірча Луческу Трансфери Чемпіонату Італії Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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