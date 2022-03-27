Football Observatory дослідила демографію тренерів 1866 команд з 126 чемпіонатів. Аналіз проводили станом на 1 березня 2022 року. Відповідно до результатів вдалося сформувати цікаві рейтинги.

Мірча Луческу – найстарший тренер Європи. Румуну в цьому році виповниться 77. У світі наставника Динамо випереджає тільки француз Роже Лемер, який працює в Тунісі. У п'ятірку також входить Рой Ходжсон з Уотфорда. Наймолодший тренер світу – Ахіл Котарі, який в 26 років тренує індійський клуб Кенкре.

Середній вік тренерів в УПЛ – 52 роки. Це 12 показник у Європі. Лідирує французька Ліга 1 (54,3 року). У Першій нашій лізі довіряють молодшим фахівцям – 46,9 року.

УПЛ – порівняно стабільний чемпіонат в плані довіри до тренерів, як би дивно це не звучало. Наша елітна першість входить у топ-10 світу за стабільністю. У Прем'єр-лізі тренери в середньому працюють з командою 542 дні. Дуже далеко від лідера (у Північній Ірландії – 1066), але й дуже далеко від латиноамериканського конвеєра. У бразильській Серії А тренерів звільняють кожні 120 днів, а в Перу – кожні 76 днів.

Україна – 5-й топ-напрямок переїзду бразильців, наші легіонери – 18-і у світі. Глобальне дослідження футбольної міграції