Наставник Динамо Мірча Луческу вписав своє ім'я в історію найпрестижнішого клубного турніру.

Румунський фахівець Мірча Луческу закріпив за собою звання найстаршого наставника в історії Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт FIFA.

Динамо – Гент: післяматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Головному тренеру Динамо на момент виходу його підопічних в груповий етап ЛЧ виповнилось 75 років та 63 дні. Попередній рекорд належав екс-тренеру Баварії Юппу Хайнкесу, який очолював команду в ЛЧ у віці 72 років та 356 днів.

Нагадаємо, Динамо розгромило Гент у плей-офф кваліфікації ЛЧ (5:1 за сумою двох матчів). Кияни дізнаються своїх суперників у груповому етапі ЛЧ першого жовтня, початок жеребкування о 19:00.

Динамо розгромило Гент і вийшло у груповий етап ЛЧ вперше за 4 роки – дивовижний матч, 12 сейвів Бущана, гнів Луческу