"Він маестро і буде ним завжди. Він так багато років тренує великі футбольні клуби. Він постійно прогресує. Тому я ставлюсь до Луческу з великою повагою", – сказав італійський фахівець у програмі BurBuzz.

Де Дзербі: Мені хотілося б колись повернутися до Італії, але за однієї умови

Де Дзербі із захопленням відгукувався про роботу Луческу, ще коли румун тренував в Італії Брешію (1991-1996).

Після 18-ти турів УПЛ Шахтар Де Дзербі випереджає Динамо Луческу у турнірній таблиці на два очки.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"