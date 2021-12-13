"Луческу – маестро", – Де Дзербі розповів про своє ставлення до тренера Динамо
13 грудня 23:14 - Читать на русском
Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі розсипався у компліментах своєму головному супернику Мірчі Луческу.
"Він маестро і буде ним завжди. Він так багато років тренує великі футбольні клуби. Він постійно прогресує. Тому я ставлюсь до Луческу з великою повагою", – сказав італійський фахівець у програмі BurBuzz.
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Де Дзербі із захопленням відгукувався про роботу Луческу, ще коли румун тренував в Італії Брешію (1991-1996).
Після 18-ти турів УПЛ Шахтар Де Дзербі випереджає Динамо Луческу у турнірній таблиці на два очки.
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