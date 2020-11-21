"Він хитрий "жучара", чесно тобі скажу. Хитрючий просто. Мене коли повернули, коли Димінський в Карпатах відправив у дубль, якраз перед Євро-2012 було. А у мене був хороший шанс потрапити в ту золоту обойму збірної на Євро, а я був в дублі.

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Луческу виступає в інтерв'ю, підтримує, каже, що Федецький обов'язково повернеться до них, на нього розраховують. Потім повернувся – ясно, що повз Євро пролетів. У мене була проблема з паховими кільцями, потрібна була операція. Поїхав до Німеччини робити операцію.

Перед цим на зборах поговорив з Луческу, він сказав: "Так-так, давай лікуйся, через місяць будеш грати. Будеш в обоймі з 15 чоловік". Це мені сказав головний тренер. І тут ми святкуємо день народження Хюбшмана в Донбас Пеласі. Всі приїхали.

Мені дзвонить Стеценко, генеральний директор Дніпра. Через три дні закінчується заявка на УПЛ. Каже: "Федя, давай до нас в Дніпро. Я відповів: "Та ні, дякую, я буду вже в Шахтарі. Він мені: "Та там на тебе ніхто не розраховує". Кажу: "Я з Луческу говорив". Він: "Так він на тебе не розраховує".

Я відразу підійшов до Палкіна: "Так-так, вони цікавилися. Ну ми і не проти відпустити, Луческу теж не проти". Я кажу: "Та як так? Я з ним же говорив". Підходжу до Луческу, він: "Так-так-так, звичайно, йди грай в Дніпро. Оренда?" Кажу: "Ні, тільки продаж", – пригадав Федецький у коментарі От души в душу.

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