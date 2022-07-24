Мірча Луческу звернувся до своїх підопічних з нагоди 2 річниці перебування на посту головного тренера киян.

"Ви вирішували завдання. Це було ваше велике бажання. На жаль, вам не вистачало досвіду і це було видно з результатів. Ми грали на рівних з усіма грандами, які були в нашій групі в ЛЧ, і не тільки.

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Зараз цей досвід ви накопичили. Ви – молода команда. Якщо старатися, то зможете досягти гарних результатів. Усе це можливе лише завдяки вашому єднанню, лише спільною метою. Індивідуально це дуже складно, але команда, в яку ви об'єдналися – це найважливіший момент у розвитку.

Індивідуальний високий рівень футболіста дозволяє виграти одну гру, а досягати великих результатів і вигравати титули може лише єдина команда", – сказав Луческу на тренуванні. Момент зафіксувала клубна пресслужба.

Нагадаємо, вчора було два роки, відколи Мірча Луческу очолив київський клуб. За цей час він виграв із "синьо-білими" чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

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