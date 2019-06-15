Луческу: 7 гравців зі стартового складу збірної України у матчі з сербами – мої вихованці

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу прокоментував стартовий склад збірної України в матчі відбору Євро-2020 з Сербією (5:0).

"Усі футболісти, які грали під моїм керівництвом, досягають успіху в Європі.

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Подивіться на збірну України в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Сербії: 7 з 11 гравців стартового складу були моїми", – розповів Луческу в коментарі Calciomercato24.

Зазначимо, що у матчі з сербами в старті збірної України вийшли Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв і Руслан Маліновський. На останні 15 хвилин зустрічі вийшов Віктор Коваленко.

Всі ці футболісти числилися або грали в командах Шахтаря різного віку під час роботи румунського фахівця в донецькому клубі.

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