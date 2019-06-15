toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Луческу: 7 гравців зі стартового складу збірної України у матчі з сербами – мої вихованці

14:46 348 Читать на русском
Луческу: 7 гравців зі стартового складу збірної України у матчі з сербами – мої вихованці
Мірча Луческу / Reuters

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу прокоментував стартовий склад збірної України в матчі відбору Євро-2020 з Сербією (5:0).

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Усі футболісти, які грали під моїм керівництвом, досягають успіху в Європі.

Лобановський та Луческу увійшли до списку найтитулованіших тренерів світу

Подивіться на збірну України в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Сербії: 7 з 11 гравців стартового складу були моїми", – розповів Луческу в коментарі Calciomercato24.

Зазначимо, що у матчі з сербами в старті збірної України вийшли Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв і Руслан Маліновський. На останні 15 хвилин зустрічі вийшов Віктор Коваленко.

Всі ці футболісти числилися або грали в командах Шахтаря різного віку під час роботи румунського фахівця в донецькому клубі.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої

blog_ava
ЧС-2019 U-20: Еквадор переміг Італію та завоював "бронзу"
00:05
5368
Теги
Віктор Коваленко Віктор Коваленко Україна Україна Микола Матвієнко Микола Матвієнко Олександр Зінченко Олександр Зінченко Євро-2020 Україна - Сербія Андрій Пятов Андрій Пятов Сергій Кривцов Сергій Кривцов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Олександр Караваєв Олександр Караваєв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
49
хв
Україна U-20
19:00
Південна Корея U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук