Лозунги Зеленського, Порошенка, Ющенка та інших – Кристал розробив найоригінальнішу афішу матчу

Друголіговий Кристал з Херсону креативно запросив вболівальників на матч проти Реал Фарми.

Херсонський клуб розробив незвичну, а головне – хайпову афішу до матчу 19 туру Другої ліги проти Реал Фарми. У ній використані лозунги багатьох політичних діячів як сьогодення, так і минулого.

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Серед найпопулярніших можна виділити "Так!" Ющенка, "Зе!" Зеленського, а також напис: "Клубів багато – херсонський Кристал один" – у стилі Порошенка.

До слова, поєдинок 19 туру Другої ліги між Кристалом та Реал Фармою відбудеться у суботу, 13 квітня, початок гри о 15:00.

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