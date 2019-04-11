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Лозунги Зеленського, Порошенка, Ющенка та інших – Кристал розробив найоригінальнішу афішу матчу

17:08 201 Читать на русском
Лозунги Зеленського, Порошенка, Ющенка та інших – Кристал розробив найоригінальнішу афішу матчу
ФК Кристал

Друголіговий Кристал з Херсону креативно запросив вболівальників на матч проти Реал Фарми.

 

Херсонський клуб розробив незвичну, а головне – хайпову афішу до матчу 19 туру Другої ліги проти Реал Фарми. У ній використані лозунги багатьох політичних діячів як сьогодення, так і минулого.

НСК Олімпійський повідомив, що представники Зеленського і Порошенка надіслали запит щодо проведення дебатів

Серед найпопулярніших можна виділити "Так!" Ющенка, "Зе!" Зеленського, а також напис: "Клубів багато – херсонський Кристал один" – у стилі Порошенка.

До слова, поєдинок 19 туру Другої ліги між Кристалом та Реал Фармою відбудеться у суботу, 13 квітня, початок гри о 15:00.

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Теги
Кристал - Реал Фарма Друга ліга Петро Порошенко Кристал Кристал
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