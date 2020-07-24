Ловрен за крок від переходу в Зеніт – Ліверпуль отримає солідну компенсацію за нового партнера Ракицького

Оборонець англійського Ліверпуля Деян Ловрен близький до переїзду в чемпіонат Росії, де в його послугах зацікавлений пітерський Зеніт.

Досвідчений хорват може змінити чемпіонів Англії на табір чемпіонів Росії, повідомляє The Times.

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Ціна трансферу нібито вже узгоджена – 10,9 млн фунтів. Ліверпуль раніше продовжив контракт із Ловрена до літа 2022-го, тому зміг отримати солідну компенсацію від пітерців. Зеніт натомість запропонував центрбеку угоду за схемою 2+1. У Санкт-Петербурзі хорватський оборонець орієнтовно зароблятиме 2,5 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні Деян Ловрен провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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