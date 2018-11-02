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Ловрен: Я в топ-5 найкращих захисників світу, Рамос помиляється більше за мене

1 листопада 20:48 494 Читать на русском
Ловрен: Я в топ-5 найкращих захисників світу, Рамос помиляється більше за мене
Деян Ловрен / Propaganda

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен поділився враженнями від гри оборонця "вершкових" Серхіо Рамоса

"Я не говорив, що я найкращий захисник світу. Я стверджував, що я один з кращих. Напевно, десь потрапляю у топ-5. Люди завжди звертають увагу на твої помилки і не помічають позитивних моментів в грі. Іноді мені здається, що мене критикують необгрунтовано.

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Подивіться, наприклад, на Серхіо Рамоса. Він припускається більше помилок, ніж я. Але він грає за Реал. Якщо він припускається помилки і команда виграє все одно з рахунком 5:1 або 5:2, то про помилку відразу забувають. Коли я помиляюсь, то ми програємо 0:1. Але нічого, я продовжую рухатися далі. Без помилок неможливо вийти на високий рівень", – цитує Ловрена Мirror.

Рамос лайкнув допис, де вболівальники Реала жорстко розкритикували всю команду, крім капітана

Теги
Англія Деян Ловрен Деян Ловрен Ліверпуль Ліверпуль Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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