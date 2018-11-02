Ловрен: Я в топ-5 найкращих захисників світу, Рамос помиляється більше за мене

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен поділився враженнями від гри оборонця "вершкових" Серхіо Рамоса

"Я не говорив, що я найкращий захисник світу. Я стверджував, що я один з кращих. Напевно, десь потрапляю у топ-5. Люди завжди звертають увагу на твої помилки і не помічають позитивних моментів в грі. Іноді мені здається, що мене критикують необгрунтовано.

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Подивіться, наприклад, на Серхіо Рамоса. Він припускається більше помилок, ніж я. Але він грає за Реал. Якщо він припускається помилки і команда виграє все одно з рахунком 5:1 або 5:2, то про помилку відразу забувають. Коли я помиляюсь, то ми програємо 0:1. Але нічого, я продовжую рухатися далі. Без помилок неможливо вийти на високий рівень", – цитує Ловрена Мirror.

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