Ловрен вірить в непереможність Ліверпуля в поточному сезоні АПЛ

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен сподівається, що мерсисайдцям вдасться не програти жодного поєдинку в рамках чемпіонату Англії.

"Сподіваюся, що нам вдасться залишитися непереможними до кінця сезону.

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Звичайно, цього буде складно домогтися, однак ми хочемо цього, і саме заради цього ми прийшли в Ліверпуль, так як ми знаємо, що здатні зробити це. Арсенал вже раніше зміг це зробити, так чому не можемо і ми?", – цитує футболіста Sky Sports.

В історії АПЛ лише одній команді вдалося пройти весь сезон без невдач. Це зробив Арсенал, коли в 2004 році став чемпіоном, закінчивши сезон з 11 очками відриву над Челсі.