Ловрен: Складно прийняти результат фіналу ЧС-2018, бо Хорватія грала краще

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен прокоментував поразку своєї команди у фіналі чемпіонату світу-2018.

"Складно прийняти результат цього фіналу, бо ми грали краще. Але я все одно пишаюся, тому що ми віддали все на полі. Не завжди виграє найкращий. Судді зіграли велику роль в першій половині зустрічі, що тут сказати.

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Чекаємо повернення до Хорватії, нас чекає щось божевільне. Ми вірили в себе, адже перемогли в групі збірну Аргентини, одну з найкращих команд в світі.

З Данією і Росією навіть складніше було грати, тому що ми традиційно погано грали саме з цими командами, але тепер зламали ситуацію. Не хочу шукати виправдань, але французи були свіжішими, у них був додатковий день на відновлення, вони не грали три поспіль матчі по 120 хвилин", – цитує Деяна Ловрена видання РИА Новости.

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