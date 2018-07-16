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Ловрен: Складно прийняти результат фіналу ЧС-2018, бо Хорватія грала краще

00:15 96 Читать на русском
Ловрен: Складно прийняти результат фіналу ЧС-2018, бо Хорватія грала краще
Деян Ловрен / Twitter

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен прокоментував поразку своєї команди у фіналі чемпіонату світу-2018.

"Складно прийняти результат цього фіналу, бо ми грали краще. Але я все одно пишаюся, тому що ми віддали все на полі. Не завжди виграє найкращий. Судді зіграли велику роль в першій половині зустрічі, що тут сказати.

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Чекаємо повернення до Хорватії, нас чекає щось божевільне. Ми вірили в себе, адже перемогли в групі збірну Аргентини, одну з найкращих команд в світі.

З Данією і Росією навіть складніше було грати, тому що ми традиційно погано грали саме з цими командами, але тепер зламали ситуацію. Не хочу шукати виправдань, але французи були свіжішими, у них був додатковий день на відновлення, вони не грали три поспіль матчі по 120 хвилин", – цитує Деяна Ловрена видання РИА Новости.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Деян Ловрен Деян Ловрен Хорватія Хорватія
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