Ловрен отримав пропозицію контракту від Зеніта

Оборонець англійського Ліверпуля Деян Ловрен у новому сезоні може скласти пару в центрі оборони пітерського Зеніта з Ярославом Ракицьким.

Пітерці запропонували контракт досвідченому хорвату, повідомляє Спорт-Экспресс.

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Ловрен може заробити в РФПЛ 2,5 млн євро за рік плюс бонуси. Потенційна угода може бути укладена за схемою 2+1. Сума відступних за Ловрена наразі невідома. У Санкт-Петербурзі центрбек повинен замінити екс-зірку АПЛ Браніслава Івановіча. Серб не хоче йти на зменшення зарплати та, найімовірніше, покине Зеніт після фактичного завершення сезону.

До слова, в рамках кампанії 2019/20 Деян Ловрен провів лише 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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