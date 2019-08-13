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Ловрен не потрапив у заявку на Суперкубок УЄФА і незабаром може покинути Ліверпуль

13:38 954 Читать на русском
Ловрен не потрапив у заявку на Суперкубок УЄФА і незабаром може покинути Ліверпуль
Деян Ловрен / Reuters

Мерсисайдці готові відпустити центрального захисника в інший клуб.

Ліверпуль веде переговори з Ромою щодо Деяна Ловрена, інформує журналіст Пол Джойс.

Ліверпуль – Челсі: Клопп заявив, що не надто цікавився матчами за Суперкубок УЄФА

Переможці Ліги чемпіонів просять за свого гравця близько 15 мільйонів фунтів. "Червоні" вже ведуть переговори з римлянами щодо хорвата, крім того, Ловрен не потрапив до заявки на матч за Суперкубок УЄФА проти Челсі. Віце-чемпіон світу розуміє, що він лише четвертий вибір Юргена Клоппа на позицію центрального захисника і хоче покинути команду.

У сезоні 2018/19 Деян Ловрен провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Трансфери Рома Рома Деян Ловрен Деян Ловрен
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