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Ловрен: Можемо перемогти Манчестер Сіті завдяки боротьбі та удачі

19:38 33 Читать на русском
Ловрен: Можемо перемогти Манчестер Сіті завдяки боротьбі та удачі
Деян Ловрен / Фото: Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен поділився очікуваннями від матчу проти Манчестер Сіті у 21 турі АПЛ.

"Звичайно, я трохи свіжіший, але це стосується всіх, хто готовий битися і грати за команду. Втоми немає, вона тільки у вас голові. Це головне, що потрібно зрозуміти. Що стосується нас, це більше про наш характер. Ми команда, яка завжди хоче перемагати.

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Чи можемо ми виграти? Так, але за умови, що вийдемо з правильним настроєм, правильним ставленням, будемо боротися на кожному клаптику поля і досить добре оборонятися.

При цьому потрібна і удача, адже Манчестер Сіті не скаже: "Візьми три очки". Це не так, чекає серйозна матч для обох команд", – цитує Ловрена офіційний сайт Ліверпуля.

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Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

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Англія Деян Ловрен Деян Ловрен Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті - Ліверпуль
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