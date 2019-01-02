Ловрен: Можемо перемогти Манчестер Сіті завдяки боротьбі та удачі

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен поділився очікуваннями від матчу проти Манчестер Сіті у 21 турі АПЛ.

"Звичайно, я трохи свіжіший, але це стосується всіх, хто готовий битися і грати за команду. Втоми немає, вона тільки у вас голові. Це головне, що потрібно зрозуміти. Що стосується нас, це більше про наш характер. Ми команда, яка завжди хоче перемагати.

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Чи можемо ми виграти? Так, але за умови, що вийдемо з правильним настроєм, правильним ставленням, будемо боротися на кожному клаптику поля і досить добре оборонятися.

При цьому потрібна і удача, адже Манчестер Сіті не скаже: "Візьми три очки". Це не так, чекає серйозна матч для обох команд", – цитує Ловрена офіційний сайт Ліверпуля.

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