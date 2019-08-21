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Ловрен може перейти у Байєр – трансфер у Рому зірвався

22:14 189 Читать на русском
Ловрен може перейти у Байєр – трансфер у Рому зірвався
Деян Ловрен / ФК Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен може продовжити кар'єру в Байєрі.

Німецький Байєр зацікавлений у послугах захисника Ліверпуля Деяна Ловрена. "Фармацевти" хочуть взяти хорватського футболіста в оренду, повідомляє Sky Sports.

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Зауважимо, що раніше Ловрен був близький до переходу в Рому, проте трансфер зірвався в останній момент через високі вимоги гравця щодо зарплати.

До слова, минулого сезону хорват провів 18 поєдинків за Ліверпуль в усіх турнірах, де відзначився одним забитим голом. У новому сезоні тренерський штаб мерсисайдців не розраховує на захисника.

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