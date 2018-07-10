Ловрен: Хорватія знає, як зупинити збірну Англії

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен поділився очікуваннями від півфінального матчу ЧС-2018 Хорватія – Англія.

"Я не читаю про те, що відбувається в Англії, як там святкують успіхи своєї збірної. Я читаю, як святкують в Хорватії. Все просто: завтра в півфіналі зіграють дві прекрасні, рівні команди.

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Ясна річ, що ми хочемо перемогти. Так, мої друзі з Ліверпуля будуть засмучені, якщо Хорватія виграє. Проте це не найстрашніше.

Хендерсон – відмінний хлопець і дуже сильний футболіст. Проте у Англії багато топ-футболістів. Однак ми, хорвати, розуміємо, як зупинити суперника", – цитує Ловрена Sport24.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Мундіалю між збірними Хорватії та Англії відбудеться 11 липня у Москві. Початок зустрічі о 21:00.

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