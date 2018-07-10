toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ФРАНЦІЯ - БЕЛЬГІЯ ДОМАГОЙ ВІДА Півфінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Ловрен: Хорватія знає, як зупинити збірну Англії

19:32 84 Читать на русском
Ловрен: Хорватія знає, як зупинити збірну Англії
Деян Ловрен / Mirror

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен поділився очікуваннями від півфінального матчу ЧС-2018 Хорватія – Англія.

"Я не читаю про те, що відбувається в Англії, як там святкують успіхи своєї збірної. Я читаю, як святкують в Хорватії. Все просто: завтра в півфіналі зіграють дві прекрасні, рівні команди.

Хорватія – Англія: команда Саутгейта готується до півфіналу, тренуючись з гумовими курми

Ясна річ, що ми хочемо перемогти. Так, мої друзі з Ліверпуля будуть засмучені, якщо Хорватія виграє. Проте це не найстрашніше.

Хендерсон – відмінний хлопець і дуже сильний футболіст. Проте у Англії багато топ-футболістів. Однак ми, хорвати, розуміємо, як зупинити суперника", – цитує Ловрена Sport24.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Мундіалю між збірними Хорватії та Англії відбудеться 11 липня у Москві. Початок зустрічі о 21:00.

Хорватія – Англія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
до матчу
23
год
:
57
хв
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Деян Ловрен Деян Ловрен Хорватія Хорватія Хорватія - Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
57
хв
Хорватія
21:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук