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Ловрен: Франція не грала в футбол

12:25 961 Читать на русском
Ловрен: Франція не грала в футбол
Іван Ракітіч та Деян Ловрен / соцмережі

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен прокоментував поразку від Франції в фіналі чемпіонату світу-2018.

"Ми були краще. Франція не грала в футбол, вони чекали свого шансу і забивали. Вони дотримувалися своєї тактики весь час, в кожному матчі чемпіонату світу, і це потрібно поважати. Я дуже розчарований, тому що ми поступилися в матчі, в якому грали набагато краще за суперника.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Я гордий тим, чого досягла збірна Хорватії – зараз ми другі в світі. Пишаюся кожним гравцем і всією країною. Є рішення, про які ми шкодуємо, але зараз це не має ніякого значення. Зараз складно описати свої почуття. Можливо, через кілька місяців я зможу сказати більше", – цитує Ловрена Daily Mail.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
Франція Франція ЧС 2018 Франція - Хорватія Деян Ловрен Деян Ловрен Хорватія Хорватія
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