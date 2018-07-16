Ловрен: Франція не грала в футбол

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен прокоментував поразку від Франції в фіналі чемпіонату світу-2018.

"Ми були краще. Франція не грала в футбол, вони чекали свого шансу і забивали. Вони дотримувалися своєї тактики весь час, в кожному матчі чемпіонату світу, і це потрібно поважати. Я дуже розчарований, тому що ми поступилися в матчі, в якому грали набагато краще за суперника.

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Я гордий тим, чого досягла збірна Хорватії – зараз ми другі в світі. Пишаюся кожним гравцем і всією країною. Є рішення, про які ми шкодуємо, але зараз це не має ніякого значення. Зараз складно описати свої почуття. Можливо, через кілька місяців я зможу сказати більше", – цитує Ловрена Daily Mail.