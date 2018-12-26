Ловрен: Для Ліверпуля кожен матч – наче фінал

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен прокоментував перемогу своєї команди над Ньюкаслом у матчі 19 туру АПЛ.

"Ми просто концентруємося на своїй грі і йдемо від матчу до матчу. Кожна гра для нас – фінал. Початок першого тайму вийшов важким, Ньюкаслу забити непросто, але ми проявили терпіння і показали свою майстерність.

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Потрібно продовжувати в тому ж дусі і за результатами наступних матчів подивимося, де ми знаходимося. Зараз важлива кожна гра. Ми стежимо тільки за собою, за тим, як ми граємо, саме це від нас хоче тренер. Все решта додасться.

Це позитивний день для нас і для вболівальників, тепер потрібно так само зіграти і з Арсеналом", – цитує хорватського футболіста ВВС.

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