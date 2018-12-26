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Ловрен: Для Ліверпуля кожен матч – наче фінал

19:40 4 Читать на русском
Ловрен: Для Ліверпуля кожен матч – наче фінал
Деян Ловрен / Фото: ФК Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен прокоментував перемогу своєї команди над Ньюкаслом у матчі 19 туру АПЛ.

"Ми просто концентруємося на своїй грі і йдемо від матчу до матчу. Кожна гра для нас – фінал. Початок першого тайму вийшов важким, Ньюкаслу забити непросто, але ми проявили терпіння і показали свою майстерність.

Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очок

Потрібно продовжувати в тому ж дусі і за результатами наступних матчів подивимося, де ми знаходимося. Зараз важлива кожна гра. Ми стежимо тільки за собою, за тим, як ми граємо, саме це від нас хоче тренер. Все решта додасться.

Це позитивний день для нас і для вболівальників, тепер потрібно так само зіграти і з Арсеналом", – цитує хорватського футболіста ВВС.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ

Англія19 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Ньюкасл: Середа 26 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Ньюкасл
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Деян Ловрен Деян Ловрен Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Ньюкасл
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