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Льов заявив, що основним воротарем збірної Німеччини замість Нойєра може стати тер Штеген

17:24 127 Читать на русском
Льов заявив, що основним воротарем збірної Німеччини замість Нойєра може стати тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов зазначив, що голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген може стати основним воротарем в національній команді.

"Слова тер Штегена про бажання стати першим голкіпером збірної Німеччини абсолютно нормальні. Він не намагався зачепити Мануеля Нойєра або тренерський штаб. Марк сформулював свої амбіції, і був абсолютно правий, тому що в останні роки він демонструє відмінні результати.

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Раді, що в збірної Німеччини є два воротарі світового рівня. У минулому році я сказав, що Нойєр буде основним голкіпером збірної ще й тому, що він наш капітан. Але в цьому році буде невеликий перезапуск. Марк отримає шанс у відбірковому турнірі Євро-2020", – цитує Льова Goal.com.

В нинішньому сезоні тер Штеген провів за Барселону всі 26 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких пропустив 25 голів.

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Теги
Світ Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов
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